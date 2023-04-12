Специалисты Пентагона просчитывали последствия гипотетического ракетного удара украинской армии по Кремлю, сообщили американские СМИ.
Эксперты военного ведомства США пришли к выводу, что в этом случае россияне потребуют у властей провести полную мобилизацию в стране.
"Это событие может привести к эскалации, поскольку Владимир Путин в ответ на протесты общественности начнет полномасштабную военную мобилизацию и рассмотрит вопрос о применении тактического ядерного оружия", — пишет издание The New York Times.
Авторы материала отмечают, что именно такого развития событий пытается избежать Белый дом, потому Джо Байден не торопится передавать ВСУ ракеты большей дальности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.