NYT: в США рассматривали сценарий нанесения удара по Кремлю

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Специалисты Пентагона просчитывали последствия гипотетического ракетного удара украинской армии по Кремлю, сообщили американские СМИ.

Эксперты военного ведомства США пришли к выводу, что в этом случае россияне потребуют у властей провести полную мобилизацию в стране.

"Это событие может привести к эскалации, поскольку Владимир Путин в ответ на протесты общественности начнет полномасштабную военную мобилизацию и рассмотрит вопрос о применении тактического ядерного оружия", — пишет издание The New York Times.

Авторы материала отмечают, что именно такого развития событий пытается избежать Белый дом, потому Джо Байден не торопится передавать ВСУ ракеты большей дальности.

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