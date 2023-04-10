"РВ": в боях под Угледаром спецназ РФ ищет и уничтожает ВСУ с помощью БПЛА

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В боях под Угледаром спецназ проводит операцию по поиску и уничтожению врага с помощью дронов.

Ключевым оператором в этой миссии является "Мавика", который ведёт поиск огневых точек ВСУ в руинах. В процессе своей работы он обнаружил прячущегося боевика и атаковал его позицию гранатой, сообщает "Русская весна". Эта спецоперация включает в себя использование передовых технологий, таких как дроны, которые позволяют быстро и эффективно разведывать территорию и находить скрытых врагов.

Оператор "Мавика" проявил свою профессиональную подготовку и мастерство, обнаружив противника и успешно атаковав его.

Угледар является стратегически важной территорией, и спецназ проводит здесь множество операций по борьбе с врагом. Команда специалистов, включая оператора "Мавика", работает слаженно и эффективно, чтобы обеспечить безопасность своих товарищей и достичь поставленных целей. Эта операция является лишь одной из многих, которые проводятся в рамках борьбы с врагом на территории Украины.