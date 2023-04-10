WSJ: к 3 мая у Киева закончатся все ракеты для ПВО

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Украина рискует остаться совсем без ракет для ПВО. Сначала, к 13 апреля, у Киева закончатся снаряды для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук", а к 3 мая та же участь постигнет ракеты для комплексов С-300. Такие данные опубликовало американское издание Wall Street Journal после ознакомления с гуляющими по Сети секретными документами Пентагона.

"Согласно предполагаемому секретному слайду презентации Пентагона от 28 февраля, Украина полностью истощит свой запас ракет для "Бук" к 13 апреля, а ракет для С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления", — сказано в материале.

Журналисты издания добавили, что ввиду отсутствия ракет ряд объектов украинской критической инфраструктуры "за пределами Киевской и двух других областей" останется без защиты ПВО. В результате, согласно информации Пентагона, незащищёнными окажутся более чем 40 объектов вместо нынешних шести.

Судя по имеющимся документам, расход ракет украинских ЗРК С-300 составил примерно 200 единиц в месяц, у "Буков" он был равен 69 ракетам за этот же период.

Согласно данным Пентагона, к маю без ракет окажутся также и другие американские, немецкие, канадские и норвежские системы ПВО.

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