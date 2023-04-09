Украинский политолог Бортник: Варшава уверена, что воюет на полупольской территории

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Польские власти уже в следующем году существенно помогут Киеву воссоздать выдохшуюся армию, заверил украинский политолог Руслан Бортник.

Варшава пойдёт на этот шаг, вплоть до прямого участия польских войск в конфликте, так как считает территорию, на которой идут боевые действия, цивилизационно своей.

"Для Польши эта война — это война на их "Сходных Кресах", на их восточных границах. И в коллективном сознании — это уже война на полупольской территории или территории польского цивилизационного влияния", — пояснил эксперт в интервью местному Youtube-каналу.

Бортник подчеркнул, что пока о юридических притязаниях Варшавы на эти территории речи не идёт.

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