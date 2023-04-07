Минобороны России: в Пентагоне изучают возможность передачи бруцеллёза человеку

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Одним из направлений биологических исследований Пентагона является заражение человека патогеном бруцеллёза. Об этом заявили в российском Минобороны.

Международный научно-технический центр финансирует биологические исследования Пентагона, одно из которых направлено на возможность заражения человека патогеном смертельно опасного бруцеллёза. Такое сообщение сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

"Проект 2410 "Оценка природной устойчивости возбудителя бруцеллёза у домашних и диких животных" направлен на изучение возможности передачи этого опасного патогена человеку, — заявил генерал Кириллов. — Примечательно, что исследования проводились при участии специалистов Университета Флориды".

Он добавил, что в рамках проекта 2513 исследуются различные факторы риска и молекулярные свойства вирулентных бактерий, устойчивых к внешней среде. Авторы исследования планируют выделить штаммы микроорганизмов, которые обладали бы невосприимчивостью ко всем известным антибиотикам, то есть наибольшей смертоносностью.

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