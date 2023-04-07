Начальник РХБЗ Кириллов: США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине

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США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине. На данный момент идёт расширение формата подготовки украинских биологов. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

Он подчеркнул, что Вашингтон пытается скрыть истинный характер работы, поэтому изменил название программы, целью которой является создание биологического оружия.

"Программа получила новое название — "Исследования по бионадзору", — отметил начальник РХБЗ на брифинге.

Украинские специалисты будут продолжать исследовать опасные патогены на территории страны, а также собирать биоматериалы и отправлять их в США, указал Кириллов.

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