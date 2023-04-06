По мнению окружного прокурора Швеции, подрыв "Северных потоков" могла осуществить спонсируемая государством группа. Это очевидный сценарий.
Окружной прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил информационному агентству Reuters об основной версии, лежащей в основе расследования взрывов "Северных потоков". По его мнению, данный акт был осуществлён "спонсируемой государством группой". При этом прокурор не уточнил, о каком государстве идёт речь.
Юнгквист считает, что эта версия является очевидным и основным сценарием. Впрочем, по словам прокурора, нельзя теоретически исключать, что данную диверсию осуществила и независимая группа.
Также Юнгквист подчеркнул, что разновидность взрывчатых веществ, которые применялись для этой диверсии, исключает большое число участников.
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