В Китае разработали электромагнитную винтовку против "мятежников" — стреляет "монетами"

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Китайские оружейники разработали скорострельную электромагнитную винтовку для борьбы с внутренними беспорядками. Согласно информации, её особенность в особых, круглых пулях, передаёт EADaily.

Как подчеркнули разработчики, обычные пули могут нанести "мятежникам" сквозное ранение, тогда как "пули-монеты" более безопасны.

"Патроны в форме монеты с меньшей вероятностью нанесут проникающий урон, они имеют больший разброс, что делает оружие более подавляющим, и их легко изготовить по низкой цене", — рассказали в компании.

Винтовка может выпускать в минуту несколько тысяч патронов, тогда как скорострельность обычного оружия составляет 700-800 пуль за это же время.

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