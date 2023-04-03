Западные страны нисколько не заинтересованы в будущем Украины. Всё, что им нужно, — во что бы то ни стало победить Россию. Об этом написал польский журналист обозреватель Антоний Конюшевский.
Обозреватель заметил, что "украинский вопрос" для Запада заключается не в сохранении существования Украины или её будущем.
"Судьба Киева как независимой политической единицы не имеет реального значения, и уж тем более не будущее украинского народа", — написал Конюшевский в материале для издания Myśl Polska.
То, что происходит сейчас — это финальное противостояние России с одной стороны, и ЕС с США — с другой.
Конюшевский напомнил, что хотя поляки и считают свою страну очень значимой на мировой арене, это далеко не так, роль Варшавы на самом деле скромна, и в глобальном масштабе равна роли Киева.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.