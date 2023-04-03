Myśl Polska: судьба Украины вообще не волнует Запад, яростно борющийся с Россией

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Западные страны нисколько не заинтересованы в будущем Украины. Всё, что им нужно, — во что бы то ни стало победить Россию. Об этом написал польский журналист обозреватель Антоний Конюшевский.

Обозреватель заметил, что "украинский вопрос" для Запада заключается не в сохранении существования Украины или её будущем.

"Судьба Киева как независимой политической единицы не имеет реального значения, и уж тем более не будущее украинского народа", — написал Конюшевский в материале для издания Myśl Polska.

То, что происходит сейчас — это финальное противостояние России с одной стороны, и ЕС с США — с другой.

Конюшевский напомнил, что хотя поляки и считают свою страну очень значимой на мировой арене, это далеко не так, роль Варшавы на самом деле скромна, и в глобальном масштабе равна роли Киева.

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