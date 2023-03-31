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Марков о мирном плане Лукашенко: Надеются нанести военное поражение России

0:58
Мир

Политолог Сергей Марков оценил мирный план Александра Лукашенко, который призвал Россию и Украину прекратить огонь без всяких предварительных условий.

Марков о мирном плане Лукашенко: Надеются нанести военное поражение России

Марков считает, что предложение президента Белоруссии является развитием мирного плана Китая, который, по словам политолога, поддерживают большинством стран.

Ранее Сергей Марков обратил внимание на косвенные признаки скорого наступления ВСУ.

Он уверен, что Америка не прислушается к призыву белорусского лидера.

"Это предложение будет отвергнуто США и ЕС, потому что они хотят сейчас войны и надеются нанести военное поражение России", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Политический эксперт предположил, что данное предложение будет рассмотрено, если армия РФ предпримет большое наступление.

Марков убеждён, что Россию план Лукашенко полностью устраивает.

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Мирный план Китая
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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