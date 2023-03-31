WSJ призвала Вашингтон выслать из США посла РФ и всех российских журналистов из-за ареста Гершковича

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Газета The Wall Street Journal призвала американские власти отреагировать на арест журналиста Эвана Гершковича по делу о шпионаже.

В издании считают, что администрация Джо Байдена должна рассмотреть возможность дипломатической эскалации.

"Минимум — это высылка российского посла в США и всех работающих на территории Америки журналистов из России. Слишком многие страны сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать американцев и сажать их в тюрьму", — пишет WSJ.

Редакция издания уверена, что арест Гершковича демонстрирует неспособность Вашингтона сдерживать нападения на своих граждан.

Журналист московского бюро WSJ был задержан ФСБ в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Его обвиняют в сборе и передаче сведений американскому правительству об одном из оборонных предприятий на территории РФ.

Гершковичу грозит до 20 лет тюремного заключения.

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