Газета The Wall Street Journal призвала американские власти отреагировать на арест журналиста Эвана Гершковича по делу о шпионаже.
В издании считают, что администрация Джо Байдена должна рассмотреть возможность дипломатической эскалации.
"Минимум — это высылка российского посла в США и всех работающих на территории Америки журналистов из России. Слишком многие страны сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать американцев и сажать их в тюрьму", — пишет WSJ.
Редакция издания уверена, что арест Гершковича демонстрирует неспособность Вашингтона сдерживать нападения на своих граждан.
Журналист московского бюро WSJ был задержан ФСБ в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Его обвиняют в сборе и передаче сведений американскому правительству об одном из оборонных предприятий на территории РФ.
Гершковичу грозит до 20 лет тюремного заключения.
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