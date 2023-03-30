Afrique Media: есть одна причина, почему Африка отворачивается от Запада и верит России

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Государства Африки более не верят коллективному Западу и хотят укрепления сотрудничества с Россией. И для такого разворота есть веская причина, говорится в материале издания Afrique Media.

Отмечается, что за десятилетия антитеррористической борьбы на континенте Запад так и не достиг сколько-нибудь значительных результатов. Как подчёркивает издание, африканцам рассказывали о решимости и готовности остановить экстремистов, однако эти цели так и не были достигнуты.

И всё больше африканцев понимают, что Запад пришёл не помогать, а работать в своих интересах, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

В связи с этим во многих африканских государствах внимательно изучают относительно недавние события в Ливии.

"В Ливии, как и в Ираке в 2003 году, натовская военная коалиция во главе с США обещала защищать гражданское население и построить демократию. В продвижении этого нарратива Штатам помогали западные и даже африканские прогрессисты. Но все эти обещания оказались ложным предлогом для ведения войны против ливийского лидера Муаммара Каддафи", — подчеркивается в публикации Afrique Media.

Пример Ливии наглядно продемонстрировал другим государствам континента, что если Запад с его технологическими возможностями не в состоянии дать отпор экстремистам, то по простой причине — он не хочет этого делать.

Это во многом и объясняет, почему в последние годы ряд африканских государств отвернулись от Запада в сторону России, отмечается в материале.

"В отличие от других крупных держав, Россия не пытается заставить африканцев придерживаться "правильного" повествования и поддерживать какую-либо сторону в случае конфликта. Москва не следует по пути обесценивания дипломатии и диалога", — говорится в материале.

Напомним, в июле в Санкт-Петербурге должен пройти второй саммит "Россия — Африка". Первый прошёл в 2019 году в Сочи.

В российском МИДе отмечают, что США и их союзники пытаются оказать давление на государства континента. В том числе и затем, чтобы они не отправляли своих представителей на саммит.

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