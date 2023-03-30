Politico: Россия превзошла США и Европу в отношениях со странами Африки и Азии

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Развивающиеся страны отдали предпочтение отношениям с Россией, практически отвернувшись от Запада, заявил парламентарий из Конго Джереми Лиссуба.

По его словам, мировые сверхдержавы выбрали разные способы для привлечения африканских и азиатских государств на свою сторону.

"В отличие от прошлого века, сейчас эти страны не так легко заставить прямо озвучить свою позицию, да и не обязательно это делать. В России это понимают. На Западе нет", — написал депутат в издании Politico.

Риторика США и Европы является пережитком холодной войны, что привело к украинскому кризису, отметил политик.

В то же время Москва взяла курс на построение дружеских отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Азией и Африкой, а это уже даёт свои плоды.

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