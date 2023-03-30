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Bild*: Путин сейчас боится, что на Украине наступит "день X"

1:10
Мир

"Сейчас Путин боится дня Х". Со статьёй под таким названием вышло немецкое издание Bild*, имея в виду день украинского контрнаступления. В материале рассказывается о западном вооружении, которое уже находится и продолжает прибывать на Украину.

Bild*: Путин сейчас боится, что на Украине наступит "день X"

Обозреватели издания заявляют, что "начинается обратный отсчёт ко дню Х" — контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ), которого якобы больше всего боится президент России Владимир Путин.

Научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности военный эксперт Нико Ланге считает, что Украина нанесёт первый удар в начале или середине мая. К тому времени украинские военные пройдут ещё два важных этапа обучения работе с полученными вооружениями, заключил автор Bild*

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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Артамонов честно про коллективный Запад и его гнилую суть
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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