Bild*: Путин сейчас боится, что на Украине наступит "день X"

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

"Сейчас Путин боится дня Х". Со статьёй под таким названием вышло немецкое издание Bild*, имея в виду день украинского контрнаступления. В материале рассказывается о западном вооружении, которое уже находится и продолжает прибывать на Украину.

Обозреватели издания заявляют, что "начинается обратный отсчёт ко дню Х" — контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ), которого якобы больше всего боится президент России Владимир Путин.

Научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности военный эксперт Нико Ланге считает, что Украина нанесёт первый удар в начале или середине мая. К тому времени украинские военные пройдут ещё два важных этапа обучения работе с полученными вооружениями, заключил автор Bild*

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.