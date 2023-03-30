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Белый дом выделяет $9,5 миллиарда на смену неугодных режимов

2:53
Мир

США не оставляют своей сверхценной идеи продвигать демократию во всём мире, проще говоря, менять власть суверенных стран на выгодную для себя. На эти цели в ближайшие два года уйдут 9,5 миллиарда долларов, заявили в Белом доме.

Белый дом выделяет ,5 миллиарда на смену неугодных режимов

В сообщении говорится, что в 2022, 2023 и 2024 финансовых годах Соединённые Штаты "уже инвестировали и ещё намерены направлять эти средства на поддержку демократии, прав человека и правильное госуправление по всему миру".

Ранее во время "саммита за демократию", в котором участвовало 12 "правильных" государств, президент США Джозеф Байден обнародовал намерение инвестировать в продвижение демократии 690 миллионов долларов.

Со своей стороны, Китай призвал США перестать изображать из себя "борца за демократию" и посоветовал не лезть так активно по внутренние дела других стран.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя "саммит", напомнила, что США игнорируют собственные многочисленные недостатки и вновь провоцируют раскол в мире.

"Призываем США перестать указывать на другие страны и прекратить вмешательство во внутренние дела других государств под знаменем так называемой демократии", — добавила Мао Нин.

Ранее она же высказывалась о том, что:

  • именно США первыми повысили роль ядерного оружия в своей политике национальной безопасности;
  • американцам принадлежит идея создания сети военных союзов и сотен баз по всему миру;
  • США являются крупнейшим в мире источником военной, политический, ядерной и прочих угроз.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, данный съезд демократов выглядит очередным "проявлением неоколониальных практик". Но справедливости ради надо сказать, что, помимо России, не приглашать решили Китай, Венгрию и Турцию. Почти вся компания "изгоев" — представители "незапада".

Отметим, что такие "программы поддержки демократии" могут включать в себя гранты для "гражданских" организаций, выводящих на протесты СМИ, оппозиционных политических партий и других групп, которые работают на создание "горизонтальных сетей" для свержения неугодной США власти.

"$9,5 млрд — значительная сумма, чтобы устроить Майдан если не в России (народ будет против), то вокруг её границ", — пишут в Telegram.

Также Америка часто проводит обучение и тренировки активистов и лидеров "гражданского общества", юристов, журналистов, в том числе на форумах, где обсуждается, "как лишить Россию и Китай ядерного оружия"…

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ЦРУ обнародовало "переворотные" секреты США
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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