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Инна Новикова

Джонди Багатурия: США открыто угрожают властям Грузии

3:32
Мир

США помешали Грузии принять закон об иноагентах — кальку с американского закона. Как Штаты повлияли на политику Тбилиси, что в ответ предприняли грузинские власти, и какую ловушку России хотят устроить англосаксы, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой лидер партии "Грузинское собрание", бывший член парламента Грузии Джонди Багатурия.

Джонди Багатурия: США открыто угрожают властям Грузии

— Джонди, США давили на Грузию по поводу антироссийских санкций. Сейчас они против закона об иноагентах, который уже давно принят в Америке. Какие у них были аргументы, почему в США такой закон есть, а у вас его быть не должно?

— Как обычно, они аргументы не говорят. Нед Прайс сказал прямо: у них, американцев, есть разные механизмы, которыми они способны привлекать к ответственности любого человека, и не только в Америке. Они могут применять эти механизмы против тех людей в Грузии, которые поступают не так, как хотят США.

— В Тбилиси пошли всё-таки на уступки. Удержится ли такая власть в стране?

— Я считаю, что это ошибка, но власти сейчас как никогда популярны, потому что путь мира, который они выбрали, поддерживает 90% населения.

Нас подстрекают спровоцировать Россию на военный конфликт путём нашего нападения:

  • на Цхинвал,
  • Сухуми.

Мы этого не может сделать, это наш народ. Поэтому должны устоять перед давлением Запада. Грузия в этом вопросе осталась одна, без союзников.

— Вы думаете, что Америка перестанет давить на вас?

— Нет. Штаты уже целый год давят. Но мы держимся, прозападная оппозиция абсолютно непопулярна в народе.

Настолько велики ненависть и страх, что Саакашвили вернётся, что во время выборов или беспорядков на улице абсолютное большинство народа, которое вроде не поддерживает власть, начинает сразу поддерживать власть, чтобы сохранить стабильность и не допустить возвращения тех, кто правил до 2012 года.

Мы сможем устоять, просто власти не должны идти на уступки этому сброду, прозападной оппозиции, которая старается устроить переворот в Грузии.

США привыкли диктовать, они никогда не слушают других, даже своих партнёров, немцев и французов. Взрыв газопроводов — это не только преступление, это насмешка над некогда великим государством, 5-й экономикой в мире.

США привыкли, что после усиления давления наши политики идут на уступки. Сейчас, к моему великому удивлению, наши власти не пляшут под чужую дудку. Их действия за последний год абсолютно разумны, морально оправданны. В итоге экономика Грузии развивается. Везде проблемы, а мы смогли сохранить мир и стабильность. Надеюсь, нам удастся удержаться, потому что ресурсы американцев не безграничны, растёт их противостояние с Китаем, Ближним Востоком.

США потеряли арабский мир во главе с Саудовской Аравией из-за своего беспардонного поведения. Турция тоже отдалилась. В мире началось фактически восстание против гегемонии одного хозяина. Думаю, американцы увидят эти проблемы, начнут договариваться с другими государствами, и будет возможность сохранить мир. Сейчас все боятся ядерной войны или неядерной, а просто большой войны. Надеюсь, что обойдётся без неё.

Тайная цель грузинского Майдана. Всё только начинается?
Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша закон война грузия абхазия южная осетия михаил саакашвили
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