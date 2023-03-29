Глава МАГАТЭ Гросси: снаряды с обеднённым ураном радиационной опасности не представляют

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Гендиректор МАГАТЭ не видит радиологической угрозы от использования снарядов с обеднённым ураном. Об этом он заявил после завершения визита на Запорожскую АЭС.

Находящуюся под постоянным обстрелом боевиков ВСУ Запорожскую АЭС посетил Рафаэль Гросси с очередной миссией. Среди прочих тем, которые он обсуждал с журналистами, оказался и вопрос о том, поддерживает ли МАГАТЭ поставку ВСУ снарядов с обеднённым ураном.

"Я являюсь директором Международного агентства по атомной энергии, и я не могу поддерживать или не поддерживать поставку, — заявил Гросси. — Но безусловно, как и все, я хочу, чтобы война закончилась как можно быстрее. Это вооружение не несёт радиологической опасности. Но в любом случае этот вопрос напрямую не касается той работы, которую мы выполняем здесь".

Российские власти неоднократно высказывались о том, что применение подобного рода вооружений представляет огромную угрозу для значительных территорий. К примеру, после того, как НАТО использовали огромное количество боеприпасов с обеднённым ураном в Югославии, Сербия стала лидером в Европе по онкологическим заболеваниям.

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