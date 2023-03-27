Турки похвалили Путина за решение разместить ядерное оружие в Белоруссии

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Читатели турецкого издания Haber 7 высоко оценили решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

По словам одного из комментаторов, США построили свои военные базы в разных странах мира, в том числе в Турции, где находится американское ядерное оружие. Военная экспансия Соединённых Штатов никого не беспокоит. Он назвал правильным решение Путина, который говорит с Вашингтоном на понятном языке силы.

"Значит, Западу можно, а России нельзя?" — задался вопросом второй пользователь.

Ещё один читатель Haber 7 возмутился тем, что США размещают ядерное и химическое оружие по всему земному шару, а когда Россия озвучивает аналогичное намерение, то её критикуют.

Ранее Москва и Минск договорились о том, что Россия к 1 июля разместит своё тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. По словам Путина, РФ не нарушит международные обязательства, поскольку сделает то же, что в течение многих лет делают США.