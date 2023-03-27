Итальянский сенатор: Россия и Китай угрожают безопасности и инфраструктуре Средиземноморья

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Россия и Китай представляют собой главную угрозу безопасности Средиземноморья и его энергетической инфраструктуре. Такое мнение высказал итальянский сенатор Марко Дреосто.

По мнению сенатора из Италии Марко Дреосто, именно Россия и Китай угрожают безопасности Средиземноморья, местным газопроводам, подводным кабелям, а также другой энергетической инфраструктуре. В регионе, который простирается от континентальной Европы до севера Сахары, имеются несколько "враждебных факторов", включая Россию и Китай, которые могут поставить под угрозу европейскую безопасность.

Сенатор отметил, что военно-морской флот России постоянно растёт в регионе. Россия имеет здесь влияние, в частности, за счёт действия ЧВК "Вагнер". Не ослабевает и воздействие Китая, продолжающего проникать в средиземноморский бассейн. Хотя мотивы этих стран в Средиземноморье, в основном, экономические, обе ежедневно проводят пропагандистские и дезинформационные кампании против Запада, как полагает Дреосто.

А Турция и Иран, по его мнению, распространяют на Балканах "джихадистские движения", что также угрожает стабильности стратегических регионов, создавая проблему безопасности Италии и Европы, как сообщает Euractiv.