Никифорова: российский "убийца авианосцев" заставил США задуматься о мире

Мировое сообщество до сих пор обсуждает отправку фрегата "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на борту на боевую службу. Судно пройдёт по двум океанам (Индийскому и Атлантическому) и Средиземноморью. Во время своего похода экипаж фрегата отработает удары ракет.

Учения проходили и ранее, но география испытаний на этот раз изменена, что вызывает опасения англосаксонских стратегических партнеров, пишет обозреватель Виктория Никифорова в материале для РИА Новости.

Западные СМИ пестрят заголовками о предупреждениях всему миру, которые посылает Россия, отправляя "Адмирал Горшков" в поход. В США на данный момент гиперзвуковое оружие находится на стадии испытаний, которые в своём большинстве заканчиваются неудачно. В декабре 2022 года впервые испытали ракету "Стрела", которая в два раза медленнее "Циркона", но до серийного производства ещё далеко, отмечает обозреватель.

Однако не только отсутствие гиперзвука у США взволновало американцев. Ещё в 2018 году Майкл Гриффин (замминистра обороны Америки в те годы) заявил, что у Штатов нет средств обороны против такого оружия России и Китая.

"На американских авианосцах по-прежнему стоит система Aegis, категорически неспособная перехватывать "Цирконы". Это, кстати, отметил и министр обороны Шойгу, отправляя в поход "Адмирала Горшкова"", — пишет Никифорова.

Единственная надежда американцев по защите своих судов от "убийц авианосцев" — это спутники, которые будут отслеживать момента запуска ракеты, а на её перехват будет стартовать ракета SM-6.