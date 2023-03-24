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Кнутов: НАТО намеренно затягивает украинский конфликт ради усиления своего собственного военного потенциала

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Мир

Затягивание украинского конфликта на руку НАТО, потому что это даёт возможность Альянсу увеличить свой военный бюджет и усилить потенциал. Такую точку зрения высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Кнутов: НАТО намеренно затягивает украинский конфликт ради усиления своего собственного военного потенциала

Эксперт напомнил о требовании генсека НАТО Йенса Столтенберга, который призвал ЕС поднять военные расходы до 2 процентов. И США намерены заставить Европу зафиксировать эти 2% на военные расходы.

"Но, в любом случае, — это, в общем-то, гонка вооружений, которая просто раскручивается под видом помощи Украине", — рассказал Кнутов в беседе с Пятым каналом.

Кнутов считает, что спустя некоторое время отношение Запада к вопросу военной поддержки Украины изменится. Европейцы поймут, что никакой выгоды помощь Киеву им не приносит, и решатся на диалог с Россией.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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