Затягивание украинского конфликта на руку НАТО, потому что это даёт возможность Альянсу увеличить свой военный бюджет и усилить потенциал. Такую точку зрения высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Эксперт напомнил о требовании генсека НАТО Йенса Столтенберга, который призвал ЕС поднять военные расходы до 2 процентов. И США намерены заставить Европу зафиксировать эти 2% на военные расходы.
"Но, в любом случае, — это, в общем-то, гонка вооружений, которая просто раскручивается под видом помощи Украине", — рассказал Кнутов в беседе с Пятым каналом.
Кнутов считает, что спустя некоторое время отношение Запада к вопросу военной поддержки Украины изменится. Европейцы поймут, что никакой выгоды помощь Киеву им не приносит, и решатся на диалог с Россией.
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