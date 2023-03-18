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The Guardian: США депортируют граждан РФ, сбежавших от частичной мобилизации

1:03
Мир

США занимаются депортацией россиян, которые пытались скрыться от частичной мобилизации за границей. Информация об этом появилась в британском издании The Guardian, которое ссылается на службу иммиграционного и таможенного контроля США (Ice).

The Guardian: США депортируют граждан РФ, сбежавших от частичной мобилизации

"Ice по-прежнему привержены соблюдению иммиграционных законов гуманно, эффективно и профессионально. Ice облегчает передачу и депортацию неграждан с помощью коммерческих авиакомпаний и чартерных рейсов в поддержку требований миссии", — проинформировали представители Ice.

Власти США напомнили, что поводом для предоставления политического убежища не может быть уклонение от мобилизации.

В ходе частичной мобилизации, объявленной в РФ 21 сентября 2022 года, ряды ВС РФ пополнили примерно 300 тысяч призывников. Однако многие мужчины призывного возраста бежали из России в соседние страны, в частности, Казахстан и Грузию.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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