The Guardian: США депортируют граждан РФ, сбежавших от частичной мобилизации

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США занимаются депортацией россиян, которые пытались скрыться от частичной мобилизации за границей. Информация об этом появилась в британском издании The Guardian, которое ссылается на службу иммиграционного и таможенного контроля США (Ice).

"Ice по-прежнему привержены соблюдению иммиграционных законов гуманно, эффективно и профессионально. Ice облегчает передачу и депортацию неграждан с помощью коммерческих авиакомпаний и чартерных рейсов в поддержку требований миссии", — проинформировали представители Ice.

Власти США напомнили, что поводом для предоставления политического убежища не может быть уклонение от мобилизации.

В ходе частичной мобилизации, объявленной в РФ 21 сентября 2022 года, ряды ВС РФ пополнили примерно 300 тысяч призывников. Однако многие мужчины призывного возраста бежали из России в соседние страны, в частности, Казахстан и Грузию.