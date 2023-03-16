По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он обсудил положение ВСУ в Артёмовске с британским премьер-министром Риши Сунаком.
Как признался президент Украины, разговор с Сунаком получился "хорошим".
"Хороший разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Проинформировал о ситуации на фронте, обороне Бахмута", - написал Зеленский в Twitter*.
Ранее спикер ВСУ Сергей Череватый выразил мнение, что продолжающаяся оборона Артёмовска связана с анонсированным весенним контрнаступлением украинской армии. По его словам, оборона города даёт ВСУ время на подготовкку к военной кампании.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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