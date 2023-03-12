Кулеба отреагировал на обвинение Украины в подрыве "Северных потоков": Киев тут ни при чём

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на публикации в американских СМИ, обвинивших в подрыве "Северных потоков" некую "проукраинскую группировку".

Кулебе уверен, что в данном случае речь идёт о скоординированной акции против киевского правительства. А западная пресса занимается тем, что "навешивает ярлыки" на Украину, подчеркнул министр.

Глава украинского МИД заверил, что Киев не имеет никакого отношения к диверсии на "Северных потоках", и призвал дождаться результатов официального расследования прежде, чем кого-либо обвинять.

"Надо дождаться выводов официального расследования, потому что происходящее сейчас является своего рода навешиванием ярлыков. Я узнал об этой версии из газеты. Я могу сказать, что власти Украины не стоят за этим. Они этого не делали, это не было санкционированно киевским правительством", — сказал Кулеба в разговоре с немецкой газетой Bild am Sonntag.

7 марта в американском издании New York Times появилась информация о том, что, согласно данным разведки США, подрыв "Северных потоков" был осуществлён "проукраинской группировкой".