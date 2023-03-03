МИД РФ: целью "формулы мира" Зеленского является создание коалиции против России

Как заявили в российском МИД, задачей "формулы мира", озвученной президентом Украины Владимиром Зеленским, является не урегулирование конфликта, а формирование антироссийской коалиции.

"Зеленский продолжает продвигать свою так называемую формулу мира, на деле направленную не на установление мира, а на сколачивание антироссийской коалиции", — сообщили в МИД РФ.

Ранее Зеленский рассказал о своей "формуле мира", отметив, что только с её помощью можно завершить украинский конфликт.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, "формула мира" Зеленского является "несуразной" инициативой.