Как заявили в российском МИД, задачей "формулы мира", озвученной президентом Украины Владимиром Зеленским, является не урегулирование конфликта, а формирование антироссийской коалиции.
"Зеленский продолжает продвигать свою так называемую формулу мира, на деле направленную не на установление мира, а на сколачивание антироссийской коалиции", — сообщили в МИД РФ.
Ранее Зеленский рассказал о своей "формуле мира", отметив, что только с её помощью можно завершить украинский конфликт.
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, "формула мира" Зеленского является "несуразной" инициативой.
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