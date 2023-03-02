Aliexpress 2 марта заблокировал продажу дронов для клиентов из России. Речь идет о моделях DJI и Autel. При попытке зайти во вкладку сайт пишет, что она недоступна.
Уже купленные дроны указанных марок также ограничены в функционале. Кроме этого фирма DJI удалила приложения для управления дронами из российского AppStore.
Пользователи сообщают, что на жалобы DJI отвечает, что не оказывает свои услуги россиянам. Кроме того, в фирме заявили, что не предоставляют услуги по какой-либо военной деятельности.
Произошло всё это на фоне нападения украинских террористов на Брянскую область.
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