Aliexpress заблокировал продажу дронов DJI и Autel для клиентов из России, а купленные ограничил в функционале

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Aliexpress 2 марта заблокировал продажу дронов для клиентов из России. Речь идет о моделях DJI и Autel. При попытке зайти во вкладку сайт пишет, что она недоступна.

Уже купленные дроны указанных марок также ограничены в функционале. Кроме этого фирма DJI удалила приложения для управления дронами из российского AppStore.

Пользователи сообщают, что на жалобы DJI отвечает, что не оказывает свои услуги россиянам. Кроме того, в фирме заявили, что не предоставляют услуги по какой-либо военной деятельности.

Произошло всё это на фоне нападения украинских террористов на Брянскую область.