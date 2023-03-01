Депутат Белик отметил террористическую сущность Киева, пытающегося атаковать Крым

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Участившиеся прилёты украинских беспилотников в Крым демонстрируют террористическую сущность киевского режима. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Действия киевского режима полностью соответствуют логике террористического государства, которым сейчас является Украина. Особенно цинично в этой связи звучат заявления Подоляка о том, что Киев якобы не наносит ударов по территории нашей страны", — сказал Белик в беседе с РИА Новости.

Депутат выразил благодарность российским военным за надёжную охрану неба над Крымом. При этом Белик считает, что такие атаки будут продолжаться, потому что российский полуостров не даёт спокойно спать ни киевским властям, ни их западным покровителям, пытающимся достать до него хотя бы при помощи дронов.

1 марта российскими ПВО была отражена массированная атака на Крым, которую Киев вёл своими беспилотниками.