На территории Польши должны пройти учения НАТО с участием американских, немецких и польских военных. Об этих планах поведал глава минобороны Германии Борис Писториус.
По словам немецкого министра, предстоящие учения призваны продемонстрировать силу и мощь Альянса президенту РФ Владимиру Путину.
Писториус подчеркнул, что НАТО сегодня намного "сплочённее и мощнее", чем ещё год назад, до начала российской спецоперации.
"Это было бы четким сигналом для союзных стран Восточной Европы и Балтии, но также и сигналом президенту России Путину о том, что НАТО не так слаба, как он полагал. Альянс намного сильнее и гораздо сплоченнее, чем до начала российской спецоперации на Украине", — сказал Писториус в эфире телеканала ARD.
Ранее Писториус уточнил, что всего страны НАТО готовы поставить Киеву до 62 танков Leopard 2.
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