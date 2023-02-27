Минобороны ФРГ: НАТО определилась с количеством "рабочих" танков Leopard 2 для Киева

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Страны Североатлантического альянса смогут передать киевскому режиму до 62 двух боеспособных танков Leopard 2, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на брифинге.

По его словам, немецкие танки передадут киевскому режиму страны-партнёры из НАТО.

Общее количество боеспособных машин оценивается в 62 "Леопарда".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление немецкого аналитика о том, что с учётом поставок Берлином танков Украине в Вооружённых силах ФРГ останется около 30 процентов боеспособных машин Leopard. Это в случае угрозы ослабит оборонные возможности страны.