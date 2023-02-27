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Минобороны ФРГ: НАТО определилась с количеством "рабочих" танков Leopard 2 для Киева

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Мир

Страны Североатлантического альянса смогут передать киевскому режиму до 62 двух боеспособных танков Leopard 2, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на брифинге.

Минобороны ФРГ: НАТО определилась с количеством "рабочих" танков Leopard 2 для Киева

По его словам, немецкие танки передадут киевскому режиму страны-партнёры из НАТО.

Общее количество боеспособных машин оценивается в 62 "Леопарда".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление немецкого аналитика о том, что с учётом поставок Берлином танков Украине в Вооружённых силах ФРГ останется около 30 процентов боеспособных машин Leopard. Это в случае угрозы ослабит оборонные возможности страны.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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