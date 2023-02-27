Беженцы с Украины оказались на грани выживания в Швеции, поскольку не могут обеспечить себя продуктами питания, передаёт SVT.
По информации телеканала, порядка 40 тысяч украинцев голодают в городах Швеции, многие из них обращаются за помощью к волонтёрам из благотворительных объединений.
"Очень трудно отказать сыну, когда он просит яблоко", — поделилась гражданка Украины.
Как подчёркивается в сюжете, беженцы выживают лишь на правительственные пособия, ведь им сложно найти работу в Швеции из-за незнания языка. Отмечается, что ежесуточно украинцы получают около 500 рублей. Этих средств, по мнению шведских политиков, должно хватить на все расходы, кроме платы за жильё, сообщает SVT.
В материале также сказано, что примерно 500 граждан Украины каждый день питаются бесплатно в отделениях Красного креста.
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