Красный Крест: британцы загоняют в долговую кабалу украинских беженцев в обмен на жильё

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Отдельные жители Великобритании не брезгуют эксплуатировать беженцев с Украины, которые в результате оказываются в "долговой кабале", гласит доклад Красного Креста.

По свидетельству авторов документа, украинских мигрантов заставляют бесплатно трудиться на арендодателя за возможность проживания.

Часто отрабатывать стоимость переезда и аренды жилья вынуждены даже украинские дети, которые выполняют домашнюю работу или трудятся на британских предприятиях вместо посещения школы.

"Красный Крест также сталкивался с тем, что принявшие украинцев британцы требовали трудиться, чтобы компенсировать возросшие цены", — цитирует доклад издание inews.

Члены организации отмечают, что пока известно немного подобных случаев, но в будущем сообщений об эксплуатации беженцев с Украины может стать больше.