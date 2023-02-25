Отдельные жители Великобритании не брезгуют эксплуатировать беженцев с Украины, которые в результате оказываются в "долговой кабале", гласит доклад Красного Креста.
По свидетельству авторов документа, украинских мигрантов заставляют бесплатно трудиться на арендодателя за возможность проживания.
Часто отрабатывать стоимость переезда и аренды жилья вынуждены даже украинские дети, которые выполняют домашнюю работу или трудятся на британских предприятиях вместо посещения школы.
"Красный Крест также сталкивался с тем, что принявшие украинцев британцы требовали трудиться, чтобы компенсировать возросшие цены", — цитирует доклад издание inews.
Члены организации отмечают, что пока известно немного подобных случаев, но в будущем сообщений об эксплуатации беженцев с Украины может стать больше.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.