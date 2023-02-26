Запад усиленно навязывает мировому сообществу, что прийти к миру можно только "при помощи оружия" и лжёт "в духе Оруэлла" о якобы солидарности с Украиной, заявила политик немецкой партии "Левые" Сара Вагенкнехт.
По её словам, в данном контексте Запад лишь пытается удержать статус гегемона в мире.
"Мы живём в мире Оруэлла. Нам рассказывают, что "танки творят мир", "оружие спасает жизни людей", — пояснила Вагенкнехт в ходе массового протестного шествия в Берлине. — Мы больше не верим вашей лжи. Мы знаем, что оружие убивает, а танки существуют для того, чтобы вести войну. И мы знаем, что на Украине не защищают нашу свободу".
По её словам, ситуация на Украине — передел сферы влияния, а для США ещё и способ заработать огромные деньги на развитии ВПК за счёт обеспечения Киева оружием.
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