В Германии обвинили Запад во лжи "в духе Оруэлла" о солидарности с Киевом

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Запад усиленно навязывает мировому сообществу, что прийти к миру можно только "при помощи оружия" и лжёт "в духе Оруэлла" о якобы солидарности с Украиной, заявила политик немецкой партии "Левые" Сара Вагенкнехт.

По её словам, в данном контексте Запад лишь пытается удержать статус гегемона в мире.

"Мы живём в мире Оруэлла. Нам рассказывают, что "танки творят мир", "оружие спасает жизни людей", — пояснила Вагенкнехт в ходе массового протестного шествия в Берлине. — Мы больше не верим вашей лжи. Мы знаем, что оружие убивает, а танки существуют для того, чтобы вести войну. И мы знаем, что на Украине не защищают нашу свободу".

По её словам, ситуация на Украине — передел сферы влияния, а для США ещё и способ заработать огромные деньги на развитии ВПК за счёт обеспечения Киева оружием.