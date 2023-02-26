Без поддержки военных Североатлантического альянса украинская армия развалится, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
По его мнению, без подразделений НАТО, которые будут выполнять задачи для ВСУ, армия Украины просто не выстоит.
"Без натовских военных, которые будут комплектовать подразделения и выполнять боевые задачи, ВСУ развалятся", — пояснил Макгрегор Fox News.
Как подчеркнул полковник, ВСУ испытывают нехватку военных резервов настолько, что "калечат стариков, мальчишек" и тех, кто никогда не воевал.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.