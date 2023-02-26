Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ развалятся без натовских военных

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Без поддержки военных Североатлантического альянса украинская армия развалится, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

По его мнению, без подразделений НАТО, которые будут выполнять задачи для ВСУ, армия Украины просто не выстоит.

"Без натовских военных, которые будут комплектовать подразделения и выполнять боевые задачи, ВСУ развалятся", — пояснил Макгрегор Fox News.

Как подчеркнул полковник, ВСУ испытывают нехватку военных резервов настолько, что "калечат стариков, мальчишек" и тех, кто никогда не воевал.