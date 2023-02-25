Украинские власти могут совершить серьёзную ошибку, если выберут ложный путь развития, что будет грозить потерей времени для граждан страны, заявил главный пропагандист Незалежной Алексей Арестович.
"Перед Украиной возникла новая угроза: потерять время и пойти по ложному пути развития. Несмотря на ужасы, украинский народ вытащил счастливый билет", — заверил бывший советник администрации президента Украины в своём Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас сами украинцы выбирают "проект развития на годы и века вперед".
Ранее Арестович пообещал, что украинской армии хватит всего три дня, чтобы захватить Приднестровскую Молдавскую Республику, но для начала операции нужно дождаться просьбы Кишинёва.
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