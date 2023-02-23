Президент Украины Владимир Зеленский выложил в своих социальных сетях новый пафосный видеоролик. Так он отметил встречу с премьером Испании Педро Санчесом и его обещание предоставить стране танки Leopard.
На кадрах, снятых на steadicam, видно, как Зеленский встречает Санчеса у входа в свою резиденцию. Потом политики поднимаются по лестнице и поочерёдно представляют друг другу свои команды.
Завершается ролик кадрами переговоров. Сначала политики общаются тет-а-тет, затем — в расширенном формате.
Ранее сообщалось, что испанский премьер прибыл в Киев.
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