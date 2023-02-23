Испанский премьер прибыл в Киев

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководитель испанского правительства Педро Санчес посетил Украину. Премьер-министр намерен побеседовать с её лидером Владимиром Зеленским.

"Санчес прибыл в Киев", — отметили в Telegram-канале "Социальные новости".

Вместе с этим в СМИ заявили, что чиновник совершит рабочие поездки в Ирпень и Бучу. Испанского премьера встретил замглавы МИД Украины Евгений Перебийнис.

Ранее глава Минобороны Испании Маргарита Роблес сказала, что Мадрид поставит Киеву шесть танков Leopard 2A4. Об этом написали в Europa Press.