Путин: следующей целью Киева был удар по Крыму и Севастополю

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Следующей целью Украины был удар по Крыму и Севастополю после атаки на Донбасс, которая планировалась в феврале 2022 года. Сейчас киевское руководство открыто об этом говорит. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Они раскрыли то, что мы и так хорошо знали", — указал он.

Россия защищает своих людей, а цель Запада состоит в безграничной власти, подчеркнул российский лидер.