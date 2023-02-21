Следующей целью Украины был удар по Крыму и Севастополю после атаки на Донбасс, которая планировалась в феврале 2022 года. Сейчас киевское руководство открыто об этом говорит. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Они раскрыли то, что мы и так хорошо знали", — указал он.
Россия защищает своих людей, а цель Запада состоит в безграничной власти, подчеркнул российский лидер.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.