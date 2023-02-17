Офицер США Риттер: президент Зеленский проиграет России и повторит судьбу Гитлера

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Президент Украины Владимир Зеленский не сможет одержать победу в ходе конфликта с Россией. Более того, его ожидает судьба Адольфа Гитлера. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Зеленский может летать в облаках, но скоро ему не удастся уйти от реальности. Адольф Гитлер тоже фантазировал о том, как он одержит великую победу, но чем это закончилось", — отметил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Военный эксперт подчеркнул, что украинские войска находятся в критическом положении. Сейчас Зеленский может сделать только одно — как можно скорее уехать из страны, считает американский офицер.

Россия уже победила в геополитическом столкновении: западные санкции провалились, а планы США сделать Москву изгоем на мировой арене не оправдались, сделал вывод Риттер.