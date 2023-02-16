РИА Новости: идеи чиновников Украины доведут Европу до самоликвидации

Атлантические элиты ищут аргументы для убеждения европейцев в том, что Украина представляет собой часть Европы, поэтому её стоит поддерживать. Инициатором процесса выступают англосаксонские силы. Обозреватель РИА Новости Пётр Акопов считает, что европейцам следует задуматься, нужно ли следовать чужим мечтам.

"Мечтатели" верят, что уничтожат Россию совместными усилиями. Европа хочет вместе с Украиной решить судьбу нашей страны: разделить её, распустить или подчинить своему влиянию. Для этого нужно сначала победить РФ, чтобы исключить "угрозу" с её стороны.

Акопов отмечает, что "мечта" о распаде России держится на убеждении, что у украинского народа есть своя история. Многие политолог и эксперты уверены, что такие мечты доведут Европу до самоликвидации.