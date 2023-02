Кнутов допустил, что Украина перестанет существовать как государство в 2024 году

Есть две части окончания украинского конфликта: военная и политическая. Об этом сообщил военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с Pravda.Ru.

По его мнению, военная часть спецоперации на Украине будет завершена через несколько месяцев. Однако политическая фаза противостояния — санкции, напряжённость на мировой арене и провокации — затянется на долгие годы, считает эксперт.

"Армия Украины на сегодняшний день уже выдохлась очень-очень сильно, поэтому говорить я бы не стал о том, что ВСУ останутся боеготовыми где-то через год", — указал Кнутов.

Более того, эксперт считает, что в 2024 году сама Украина перестанет существовать как государство, поскольку киевское руководство не решает социальные проблемы.

"Всё, что касается бытовой жизни, превратилось в хаос. Через какой-то период времени это вымотает население, и оно начнёт саботировать ведение военных действий", — заявил собеседник Pravda.Ru.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус признал, что ВСУ не стоит ожидать больших успехов в столкновении с Россией.

"Победителя в краткосрочной перспективе я тоже не вижу", — отметил он.

