Посол России в Лондоне заявил, что России есть чем ответить на идею о трибунале по Украине

Москва на протяжении восьми лет собирала свидетельства о военных преступлениях Киева в Донбассе. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. По его словам, есть чем ответить на идею о трибунале по Украине.

Напомним, что провести его предложил президент Украины Владимир Зеленский. Однако, по словам Келина, никакой юрисдикции подобный квазисудебный орган иметь не будет.

"Кроме как такой пропагандистской площадкой, абсолютно нелегитимной и не имеющей юрисдикции в отношении России, это ничем иным быть не может", — отметил Келин.

По мнению дипломата, ООН, на которую указывают его западные коллеги, не обладает полномочиями по созданию международных трибуналов.

Ранее сообщалось, что Запад действует по двойным стандартам, требуя провести незаконный трибунал над РФ.