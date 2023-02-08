Владимир Зеленский напомнил, что предупреждал Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель о несостоятельности Минских соглашений.
Президент Украины убеждён, что Минские соглашения, которые должны были успокоить ситуацию, на самом деле были уступкой России.
Зеленский отметил, что говорил о невозможности соблюсти Минские соглашения даже Владимиру Путину.
Украинский лидер рассказал, что лидеров трёх стран разозлило то, что он поставил под сомнение подписанные договорённости.
"Но вот что я им сказал: я вернулся с линии фронта, я посетил все села на этой линии фронта. Минские соглашения не могут быть осуществлены", — объяснил Зеленский.
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