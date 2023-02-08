Зеленский рассказал, что разозлил Путина, Меркель и Макрона при подписании Минских соглашений

Владимир Зеленский напомнил, что предупреждал Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель о несостоятельности Минских соглашений.

Президент Украины убеждён, что Минские соглашения, которые должны были успокоить ситуацию, на самом деле были уступкой России.

Зеленский отметил, что говорил о невозможности соблюсти Минские соглашения даже Владимиру Путину.

Украинский лидер рассказал, что лидеров трёх стран разозлило то, что он поставил под сомнение подписанные договорённости.

"Но вот что я им сказал: я вернулся с линии фронта, я посетил все села на этой линии фронта. Минские соглашения не могут быть осуществлены", — объяснил Зеленский.