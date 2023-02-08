Общественник Горбунов: последствия "Минских" — либо некомпетентность, либо предательство

Последствия Минских соглашений — это либо некомпетентность с российской стороны, либо предательство изнутри, заявил общественник, гуманитарщик, ветеран Русской весны Донбасса, Крыма и Харькова Пётр Горбунов.

По его словам, целью Запада была "раскачка" Украины за то время, пока Москве рассказывали о Минских соглашениях. И европейские политики прекрасно справились с поставленной целью.

"Им (Западу. — Прим. ред.) нужно было время для того, чтобы прокачать Украину, вооружить, обучить, переформатировать молодёжь. Считай, Запад со своей задачей справился, — пояснил Горбунов argumenti.ru. — А здесь (со стороны Москвы. — Прим. ред.) и всплывает та некомпетентность, о которой я говорил ранее. Ну или предательство".

По словам общественника, шанс применения "мягкой силы" в вопросе урегулирования украинского конфликта "упущен" и России ничего не остаётся, кроме как победить.

"У нас нет другого выхода. Если мы не победим, всё закончится очень плачевно", — резюмировал собеседник.

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