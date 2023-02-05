Глава Минобороны Резников дал повторное обещание не использовать новые западные ракеты для ударов по РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников ещё раз пообещал не использовать новое дальнобойное западное вооружение для ударов по территории России.

Глава украинского оборонного ведомства заверил, что новыми американскими ракетами Киев собирается бить исключительно по новым российским территориям, которые по-прежнему считает "временно оккупированными".

"Мы всегда говорим нашим иностранным партнерам, что мы не будем использовать их вооружения для обстрела территории России. Мы будем применять его только по российским войскам на временно оккупированных украинских территориях", — сказал Резников, слова которого передаёт агентство Reuters.

Ранее, 2 февраля, Резников уже давал обещание западным кураторам в том, что Киев не станет применять новое дальнобойное вооружение для нанесения ударов по территории РФ. Заявлению Резникова противоречили слова депутата Рады Фёдора Вениславского, сообщившего, что киевские власти считают своей законной целью российские военные объекты, в том числе и те, которые находятся в Москве.