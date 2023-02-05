Читатели Daily Mail согласились, что российские "Цирконы" заткнут Запад

Британские пользователи прокомментировали сообщение о постановке на вооружение в российскую армию в 2023 году гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон".

Читатели британского издания Daily Mail восхитились, как России удаётся проектировать такие мощные системы, как "Циркон", выделяя на это незначительные по сравнению с американским оборонным бюджетом суммы.

"Они не используют даже 50 процентов своей армии, а уже заставили НАТО и особенно Англию исчерпать все боеприпасы", — написал один из читателей. "Сам факт принятия президентом России Владимиром Путиным на вооружение таких ракет уже заткнет Запад", — отметил другой.

Пользователи сошлись во мнении, что российский президент Владимир Путин не мог поступить по-другому после призывов лидера Украины Владимира Зеленского, заявляющего, что США обязаны использовать ядерное оружие для ударов по РФ.

В комментариях отметили, что остальные страны будут признательны, если благодаря решению Путина агрессивно настроенные американцы и британцы "перестанут тыкать русского медведя".

Ранее стало известно, что гиперзвуковая ракета "Циркон" надводного базирования в 2023 году станет на вооружение ВМФ РФ.