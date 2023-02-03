Читатели газеты Die Welt сошлись во мнении, что решение Берлина передать Киеву танки Leopard 1 можно сравнить с госпрограммой утилизации металлолома.
Пользователь Georg T предложил немецким властям сразу забрать из музея в Дрездене все экспонаты и отправить их Украине. Fritz S написал, что даже такой металлолом, как танки Leopard 1, является ценным сырьём в стране, у которой нет ресурсов. Юзер Felix H предрёк, что скоро Киев раскритикует устаревшие немецкие боевые машины и потребует субмарины и истребители Eurofigher.
"Германия демилитаризована. Можно только качать головой", — пошутил Carsten E.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что россияне стали активнее поддерживать спецоперацию на Украине после решения Запада поставлять Киеву танки.
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