Немцы назвали передачу Киеву танков Leopard 1 утилизацией металлолома

Читатели газеты Die Welt сошлись во мнении, что решение Берлина передать Киеву танки Leopard 1 можно сравнить с госпрограммой утилизации металлолома.

Пользователь Georg T предложил немецким властям сразу забрать из музея в Дрездене все экспонаты и отправить их Украине. Fritz S написал, что даже такой металлолом, как танки Leopard 1, является ценным сырьём в стране, у которой нет ресурсов. Юзер Felix H предрёк, что скоро Киев раскритикует устаревшие немецкие боевые машины и потребует субмарины и истребители Eurofigher.

"Германия демилитаризована. Можно только качать головой", — пошутил Carsten E.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что россияне стали активнее поддерживать спецоперацию на Украине после решения Запада поставлять Киеву танки.