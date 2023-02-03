"Черную бухгалтерию" компании, связанной с "Укрнафтой" и "Укртатнафтой", обнаружила СБУ в Днепре

В Днепре СБУ обнаружила "черную бухгалтерию" компании, связанной с "Укрнафтой" и "Укртатнафтой". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В картонных коробках находились выписки и отчёты о незаконной деятельности компании. Здесь же украинские силовики задержали главного бухгалтера фирмы. Ей вынесено подозрение. СБУ считает, что женщина причастна к хищениям денег.

По версии следствия, фирма, связанная с "Укрнафтой" и "Укртатнафтой", нанесла государству ущерб в размере 40 млрд грн. По одной из схем, компании не платили государству стоимость акциза на бензин, хотя в ценник для потребителей ее заложили.

Ранее Pravda.Ru писала, что СБУ проводит обыск у украинского олигарха Коломойского.