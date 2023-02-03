В Днепре СБУ обнаружила "черную бухгалтерию" компании, связанной с "Укрнафтой" и "Укртатнафтой". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В картонных коробках находились выписки и отчёты о незаконной деятельности компании. Здесь же украинские силовики задержали главного бухгалтера фирмы. Ей вынесено подозрение. СБУ считает, что женщина причастна к хищениям денег.
По версии следствия, фирма, связанная с "Укрнафтой" и "Укртатнафтой", нанесла государству ущерб в размере 40 млрд грн. По одной из схем, компании не платили государству стоимость акциза на бензин, хотя в ценник для потребителей ее заложили.
Ранее Pravda.Ru писала, что СБУ проводит обыск у украинского олигарха Коломойского.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.