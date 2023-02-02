Представители Молдавии отреагировали на "угрожающую риторику" главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что США и Европа "приглядывают" для Молдавии роль "следующей Украины".
В министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии назвали слова министра РФ "угрожающей риторикой российской дипломатии".
Представитель МИДЕИ Молдавии Даниэл Водэ призвал Россию уважительно относиться к решению граждан страны.
"Молдова четко выбрала свое будущее, и это будущее — быть частью свободного мира", — сказал Водэ.
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