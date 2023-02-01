Пленные ВСУ получили изданный РВИО сборник "Черная книга. Зверства бандеровцев"

Пленные ВСУ получили изданный Российским военно-историческим обществом (РВИО) сборник "Черная книга. Зверства бандеровцев".

Помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский сообщил, что сборники были переданы российским военным и украинским пленным.

"РВИО издало 25-тысячный тираж, к сожалению, вновь ставшей своевременной исторической брошюры — "Черная книга. Зверства бандеровцев" и направляет его в зону СВО — и для наших, и особо — для пленных ВСУ", — написал Мединский.

Мединский объяснил, что брошюра была написана основываясь на архивных документах ФСБ и Минобороны. В ней рассказывается о пытках, которые применяли бандеровцы в годы Великой Отечественной войны и после неё. Составитель сборника, научный директор РВИО Михаил Мягков надеется, что сборник заставит украинских бойцов задуматься над тем, за какую идеологию они сражаются.

"Когда они прочтут эту книжку, я думаю, на многое у них откроются глаза. В частности, на нынешний режим", — добавил он.