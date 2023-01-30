В Сети раскритиковали Зеленского за нежелание разговаривать с президентом РФ Путиным

В Twitter* раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего в интервью телеканалу Sky News о том, что ему неинтересно разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.

"Он думает, что может принимать решения, но единственный человек, который может решать от имени Украины — это Джо Байден", — сказал один комментатор.

Другой отметил, что у НАТО нет интереса к миру.

Ещё один считает, что пора прекратить финансировать Украину, тогда киевский лидер "заговорит по-другому".

Читатели заключили, что Зеленскому было предоставлено много возможностей для мирных переговоров, но ему всё время мешает Запад.

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