В Twitter* раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего в интервью телеканалу Sky News о том, что ему неинтересно разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.
"Он думает, что может принимать решения, но единственный человек, который может решать от имени Украины — это Джо Байден", — сказал один комментатор.
Другой отметил, что у НАТО нет интереса к миру.
Ещё один считает, что пора прекратить финансировать Украину, тогда киевский лидер "заговорит по-другому".
Читатели заключили, что Зеленскому было предоставлено много возможностей для мирных переговоров, но ему всё время мешает Запад.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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